Paikallisuutiset

Nivalalainen Bois Oy on yksi Kauppalehden menestyjistä – Kaikki alkoi kahden miehen ideasta: ”Mietimme, että asiat voisi tehdä toisellakin tavalla”

Vuonna 2018 perustettu Bois Oy on kasvanut tasaisesti alusta alkaen. Viime vuonna yritys saavutti Kauppalehden Menestyjät -listan neljännen sijan Pohjois-Pohjanmaan yritysten joukossa.

Jari Blomberg ja Timo Vesaluoma suhtautuvat yritystoimintaansa nöyrällä asenteella. Kuva: Reetta Ängeslevä

Reetta Ängeslevä Nivala

Nivalalainen Bois Oy tarjoaa energia- ja prosessiteollisuuden laitoksien projektointi- ja muutostöitä, kunnossapidon suunnittelua ja valvontaa, sekä varaosapalveluita alan yrityksille. Yrityksen perustivat Jari Blomberg ja Timo Vesaluoma marraskuussa 2018.

– Olimme olleet samassa työpaikassa ja mieti