Nivalalaista liikuntaväkeä palkittiin – Katso lista Atte Ohtamaa -stipendien saajista
Juhlatilaisuudessa palkittiin vuoden 2025 liikuttaja, 2025 arvokisoissa menestyneet nivalalaiset sekä jaettiin Atte Ohtamaa -stipendit.
Keskiviikkona 28. tammikuuta kokoontui liikuntakeskukselle jättiläisenportaille liikunnallista väkeä. Nivalan kaupunki ja Nivalan Liikuntakeskus järjestivät perinteisen juhlatilaisuuden, jossa palkittiin 2025 arvokisoissa menestyneitä nivalalaisia tai nivalalaista seuraa edustavia urheilijoita.
Palki