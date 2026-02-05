Urheilu

Nivalalaista liikuntaväkeä palkittiin – Katso lista Atte Ohtamaa -stipendien saajista

Juhlatilaisuudessa palkittiin vuoden 2025 liikuttaja, 2025 arvokisoissa menestyneet nivalalaiset sekä jaettiin Atte Ohtamaa -stipendit.

Hyvinvointijohtaja Timo Alatalo ojentamassa ruusua Atte Ohtamaa -stipendin saaneelle Lyyli Saarimaalle. Kuva: Riikka Järvikuona
Riikka Järvikuona
Nivala

Keskiviikkona 28. tammikuuta kokoontui liikuntakeskukselle jättiläisenportaille liikunnallista väkeä. Nivalan kaupunki ja Nivalan Liikuntakeskus järjestivät perinteisen juhlatilaisuuden, jossa palkittiin 2025 arvokisoissa menestyneitä nivalalaisia tai nivalalaista seuraa edustavia urheilijoita.

Palki

