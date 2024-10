Paikallisuutiset

Nivalan keskusta valitsi aluevaaliehdokkaansa, kuntavaalien ehdokkaiden etsintä jatkuu

Risto Puolimatka Nivala

Keskusta nimesi viime viikolla aluevaaliehdokkaansa. Kuva: Tuomas Suvanto

Keskustan Nivalan kunnallisjärjestö on nimennyt omat ehdokkaansa tuleviin aluevaaleihin. Ehdokkaiden valinnan vahvistaa Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piirin kokous marraskuussa. Valinta on käytännössä varma, sillä Nivalan keskustalla on kolmen paikan ehdokaskiintiö.

Nivalan aluevaaliehdokkaat kevään 2