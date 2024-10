Paikallisuutiset

Nivalan kyläkouluverkko supistuu vääjäämättä – Vai supistuuko sittenkään?

Risto Puolimatka Nivala

Aittolan koulu on nyt toiminnassa viimeistä lukukautta. Kuva: Risto Puolimatka

Nivalan kaupungin opetuslautakunnalla on edessään kova tehtävä ensi keväänä. Sen on tehtävä linjaus, mikä on Nivalan kyläkouluverkon tulevaisuus. Opetuslautakunta, kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto käsittelevät linjauksen, josta todennäköisesti ei tule herumaan kiitosta.

Vai heruuko? Onko se va