Paikallisuutiset

Nyt on kirppis täynnä: Osta tavaraa kympillä niin paljon kuin pussiin mahtuu

Risto Puolimatka Nivala

Irma Haikola esittelee naistenvaatteita. Kuva: Risto Puolimatka

Peltolan pappilassa eletään yltäkylläisyyden aikaa. Okohan tässä jo joulusiivouksetkin takana, sillä evankelisluterilaisen seurakunnan lähetyksen kirpputorille on siunaantunut läjäpäin hyvää tavaraa. On vaatetta, on astiaa, itse täytettävä joulukalenterikin seinällä, kiikkustuoli vaikka perinteiseks