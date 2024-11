Pääkirjoitukset

Pääkirjoitus: Kävijät tyytyväisiä jäteasemaan – entäs käymättömät?

Risto Puolimatka Nivala

Jätehuoltoyhtiö Vestia on tiedustellut asiakkailtaan, miten tyytyväisiä he ovat lajittelupihoihin eli entiseltä nimeltään hyötyjäteasemiin. Vestialla on nyt 17 lajittelupihaa Nivalassa ja lähikunnissa.

Vastauksia saatiin kaikkein eniten Nivalasta. Tyytyväisimpiä oltiin Rantsilan Siikalatvalla.

Kyselyy