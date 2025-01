Pääkirjoitukset

Pääkirjoitus: Nivala sai taas työkkärin ja vielä vanhalle paikalle

Risto Puolimatka Nivala

Nivala on saanut jälleen työkkärin, siis ihan sellaisen ”vanhanaikaisen” työvoimatoimiston, jonne voi mennä ja jossa on henkilö palvelemassa. Uusi työkkäri on tavallaan myös merkki siitä, että työvoimapalveluja ei hoida enää valtio vaan kunta, tässä tapauksessa usean kunnan yhteenliittymä.

Palvelujen