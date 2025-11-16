Paikallisuutiset
Perheenäiti laittoi lastensa marjapuuroon arsenikkia – Tänä syksynä julkaistu kirja kertoo myrkytysmurhista
Nivalan rajan tuntumassa Sievin puolella Jokikylässä tapahtui ihmisiä järkyttänyt lapsisurma vuonna 1936. Tästä tapauksesta kertoo syyskuussa julkaistu kirja.
Marraskuisena aamuna vuonna 1936 Sievin Jokikylässä perheenäiti keittää lapsilleen marjapuuroa. Hän kaataa pussista jauhetta puuron sekaan. Seuraavien päivien aikana neljä puuroa syönyttä lasta kokee tuskallisen kuoleman.
Pian Keskipohjanmaa-lehdessä uutisoidaan: ”[Perheen sukunimi] lapset ovat kuoll