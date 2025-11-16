Paikallisuutiset

Perheenäiti laittoi lastensa marjapuuroon arsenikkia – Tänä syksynä julkaistu kirja kertoo myrkytysmurhista

Nivalan rajan tuntumassa Sievin puolella Jokikylässä tapahtui ihmisiä järkyttänyt lapsisurma vuonna 1936. Tästä tapauksesta kertoo syyskuussa julkaistu kirja.

Keskipohjanmaa julkaisi aikoinaan kuvan perheen menehtyneistä lapsista. Kuvassa ylärivissä vasemmalla oleva tyttö ja hänen vieressään keskellä oleva tyttö jäivät henkiin. Kuva: Keskipohjanmaa

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Marraskuisena aamuna vuonna 1936 Sievin Jokikylässä perheenäiti keittää lapsilleen marjapuuroa. Hän kaataa pussista jauhetta puuron sekaan. Seuraavien päivien aikana neljä puuroa syönyttä lasta kokee tuskallisen kuoleman.

Pian Keskipohjanmaa-lehdessä uutisoidaan: ”[Perheen sukunimi] lapset ovat kuoll

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä