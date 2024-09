Paikallisuutiset

Plus Katsastus löytänyt kesän aikana paikkansa Nivalassa – Sieviin avataan konttori lokakuussa

Liisa Ängeslevä Nivala

Nivalassa katsastukseen tullaan usein ilman ajanvarausta. Katsastusmies Kari Koski tietää, että aamupäivät ovat vilkkaita. Kuva: Liisa Ängeslevä

Plus Katsastus on toiminut kolme kuukautta Nivalassa ja ovi on käynyt tiuhaan. Auto katsastetaan mielellään omalla paikkakunnalla. Nivalassa toimitaan kuten usein maaseutupaikkakunnilla tehdään, aamukahvin jälkeen ajellaan katsastuskonttorille katsomaan josko siellä olisi aikaa katsastaa auto.

Pohjoi