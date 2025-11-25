Urheilu

Suomen naisten uppopallomaajoukkueelle EM-pronssia – Nivalan Sukeltajien Mari Pesola teki voittokorin

Suomen naisten uppopallomaajoukkue voitti pronssia Euroopan mestaruuskisoissa ensimmäisen kerran 32 vuoteen.

Nivalan Sukeltajien kasvatit Mette Koski ja Mari Pesola nappasivat EM-pronssia Suomen naisten uppopallomaajoukkueen kanssa. Kuva: Nuppu Uusitalo

Reetta Ängeslevä Nivala

– Kyllähän siellä on tunnelma ja pöhinä ainutlaatuista, ei sellaista pääse kokemaan missään Suomen turnauksissa, kertoo Nivalan Sukeltajien Mari Pesola.

Pesola on vastikään palannut Kreikan Ateenasta uppopallon Euroopan mestaruuskisoista. Pesola kuuluu Suomen naisten uppopallomaajoukkueeseen. Hän on