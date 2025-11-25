Urheilu
Suomen naisten uppopallomaajoukkueelle EM-pronssia – Nivalan Sukeltajien Mari Pesola teki voittokorin
Suomen naisten uppopallomaajoukkue voitti pronssia Euroopan mestaruuskisoissa ensimmäisen kerran 32 vuoteen.
– Kyllähän siellä on tunnelma ja pöhinä ainutlaatuista, ei sellaista pääse kokemaan missään Suomen turnauksissa, kertoo Nivalan Sukeltajien Mari Pesola.
Pesola on vastikään palannut Kreikan Ateenasta uppopallon Euroopan mestaruuskisoista. Pesola kuuluu Suomen naisten uppopallomaajoukkueeseen. Hän on