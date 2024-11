Paikallisuutiset

Tauluja tatuointien lisäksi – Matti Haapalan öljyvärimaalaukset esillä Tillarigalleriassa

Haapalan Matin taulunäyttely on esillä Tillarigalleriassa 29. marraskuuta–19. joulukuuta.

Reetta Ängeslevä Nivala

Matti Haapalan lasten muotokuvat ovat osa Tillarigallerian näyttelyä. Kuva: Reetta Ängeslevä

Pata Tattoosta tuttu tatuointitaiteilija Matti Haapala on ansioitunut myös muilla taiteen aloilla. Luova mies on maalannut öljyväreillä lapsesta asti ja nyt hänen töitään on nähtävillä Tillarigalleriassa.

– Nämä työt ovat kolmen vuoden ajalta, vuosilta 2021-2024.

Näyttelyllä ei ole mitään tiettyä teem