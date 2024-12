Paikallisuutiset

Puustellista levinneen vatsataudin aiheuttaja selvisi

Risto Puolimatka Nivala

Sairastuneita oli sunnuntain lisäksi myös tiistain jäljiltä. Kuva: Risto Puolimatka

Ylivieskan ympäristöterveydenhuollon terveysvalvonta on selvittänyt Puustellin noutopöydässä syöneiden vatsavaivojen syyn. Tutkimuksissa on selvinnyt, että vatsavaivoja ovat saaneet viime sunnuntain lisäksi myös tiistaina Puustellissa ruokailleet.

Potilasnäytteiden perusteella sairastumiset on aiheuttanut norovirus. Ravintolaan tehdyllä tarkastuksella on annettu korjauskehotuksia, etteivät tartunnat enää leviäisi. Ravintoloitsija on ilmoittanut suorittaneensa terveysvalvonnan vaatimat toimet.

Norovirus voi levitä esimerkiksi ruuasta tai sairastuneen henkilön saastuttamilta pinnoilta. Noroviruksen itämisaika on puolesta kahteen vuorokautta ruokailusta. Tyypillisiä oireita ovat pahoinvointi, oksentelu ja ripuli. Virus leviää perheissä ja muissa kontakteissa helposti.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Terveysvalvonnan tietoon tuli tiistaina, että Nivalassa Hotelli Puustellin ravintolassa sunnuntaina 15. joulukuuta ruokailleita henkilöitä on sairastunut vatsatautiin. Myöhemmin on tullut tietoon, että sairastumisia on ollut myös tiistaina 17. joulukuuta ruokailleilla. Terveysvalvonnan tietoon tulleita sairastuneita on useita kymmeniä.

Ruokamyrkytysepidemiaepäilyn perusteella ravintolaan on tehtiin tiistaina tarkastus, ja epidemian selvittämiseksi ravintolan tiloista otettiin näytteitä. Näytteiden tulokset eivät ole vielä valmistuneet. Sairastuneita on ohjeistettu olemaan yhteydessä terveydenhuoltoon.

Terveysvalvonnan tiedossa ei ole, että viime tiistain jälkeen ravintolassa ruokailleita henkilöitä olisi sairastunut vatsatautiin. Jos oireita on tullut sen jälkeen ruokailleilla, terveysvalvonta pyytää siitä ilmoituksia. Linkki ilmoituspalveluun: https://ilppa.fi/kuluttajan-ilmoitukset.