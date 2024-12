Kolumnit

Tupalan nurkilta äimistellään Rientolaa: Miksei vanha nimi kelvannut nuorisoseuralle?

Risto Puolimatka Nivala

Tupalan nurkilta on Nivala-lehden viikoittainen kolumni, jonka kirjoitusvuoro kiertää toimituksessa.

Rientolan edessä. Kuva: Risto Puolimatka

Eturientolan kirjeenvaihtaja uudisoi. Tämä on muistinvarainen lainaus pakinoitsija Ollin takavuosikymmenten pakinasta. Olli eli Väinö Nuorteva arvosteli lempeällä tavallaan vallanpitäjiä, joihin me to