Paikallisuutiset
Työllisyyspäällikön tehtävään haastateltiin kuusi – Valinta tehtiin yksimielisesti
Työllisyyspäällikkö aloittaa tehtävässään vuoden alussa. Tehtävään sisältyy myös Työpajasäätiön toimitusjohtajuus.
Nivalan kaupunki käynnisti haun vakinaiseen työllisyyspäällikön virkaan syyskuussa. Työllisyyspäällikön tehtävien lisäksi virkaan sisältyy Nivalan Työpajasäätiön toimitusjohtajuus. Toimitusjohtajan haku tuli ajankohtaiseksi nykyisen toimitusjohtajan Riitta Kaskelan siirtyessä eläkkeelle.
Tehtävään ha