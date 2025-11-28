Paikallisuutiset

Työllisyyspäällikön tehtävään haastateltiin kuusi – Valinta tehtiin yksimielisesti

Työllisyyspäällikkö aloittaa tehtävässään vuoden alussa. Tehtävään sisältyy myös Työpajasäätiön toimitusjohtajuus.

Susanna Lehtilahti aloitti työllisyyspäällikkönä tämän vuoden alussa määräaikaisessa työsuhteessa. Kuvassa myös hallintojohtaja Saara Mehtälä. Kuva: Reetta Ängeslevä

Nivalan kaupunki käynnisti haun vakinaiseen työllisyyspäällikön virkaan syyskuussa. Työllisyyspäällikön tehtävien lisäksi virkaan sisältyy Nivalan Työpajasäätiön toimitusjohtajuus. Toimitusjohtajan haku tuli ajankohtaiseksi nykyisen toimitusjohtajan Riitta Kaskelan siirtyessä eläkkeelle.

Tehtävään ha

