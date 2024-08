Paikallisuutiset

Vaalivuosi tuo haasteet valtuustotyöskentelyyn – Kuka ehdokkaista uskaltaa luvata vähiten?

Risto Puolimatka Nivala

Jarmo Vuolteenahon kiireet ennen valtuustokautta ovat puintikiireitä. Kuva: Risto Puolimatka

Nivalan syksyllä kokoontuva kaupunginvaltuusto on ison haasteen edessä. Talous on alijäämäinen, ja Nivalan kaupungin sopeuttamisohjelmaan haetaan ainakin kolmen miljoonan euron säästöjä tulevien vuosien aikana. Ja sitten on vaalivuosi, kunnallisvaalilupaukset alkavat sinkoilla ensi keväänä.

– Toivott