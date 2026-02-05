Ihmiset

Vauvauutisia

Kuva: Sini Sulkakoski
Nivala

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Venla Turunen ja Ville Peltomaa Nivalasta saivat pojan 28.1.2026.

Kommentoi  (0) Ilmoita asiavirheestä