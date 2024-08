Mielipiteet

Viikon gallup kysyy: Vieläkö on kesää jäljellä?

Jere Jämsä Nivala

Elokuuta eletään eli kesäkuukaudesta on vielä kysymys. Koulut ovat kuitenkin jo alkaneet ja monella kesälomat lusittu, ilmassakin saattaa havaita jo alkusyksyn viileyttä. Mutta miten on, vieläkö kesää on jäljellä?