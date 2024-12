Paikallisuutiset

Vilkunan koulu myydään matkailuyrittäjälle, ja myös Aittolan koulun ostaja on selvillä

Risto Puolimatka Nivala

Vilkunan entinen koulu on toiminut viimeksi päiväkotina. Kuva: Risto Puolimatka

Nivalan kahta vanhaa koulua koskeva huutokauppa on ratkennut, ja kummallekin on löytynyt ostaja. Kummankin kiinteistön kauppakirjat on tarkoitus allekirjoittaa kaupungin puolelta maanantain kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen. Koulujen huutokauppahinnat eivät nousseet korkeiksi, ne ovat vain sata