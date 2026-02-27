Paikallisuutiset
Vuoden kylää etsitään jälleen – Löytyykö voittaja kylien kaupungista?
Valinnalla halutaan nostaa esiin kylien monipuolista toimintaa ja lisätä kylätoiminnan tunnettavuutta ja näkyvyyttä.
Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry odottaa jälleen ehdotuksia maakunnan kylä- ja asukasyhdistyksiltä Pohjois-Pohjanmaan Vuoden Kylä 2026 -valintaan.
Pohjois-Pohjanmaan vuoden kylä on valittu vuodesta 1998 alkaen. Ensimmäisenä voiton vei Ypyä-Junnon kylä Nivalasta. Tämän jälkeen Nivalasta ei ole löytynyt voi