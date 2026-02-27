Paikallisuutiset

Vuoden kylää etsitään jälleen – Löytyykö voittaja kylien kaupungista?

Valinnalla halutaan nostaa esiin kylien monipuolista toimintaa ja lisätä kylätoiminnan tunnettavuutta ja näkyvyyttä.

Ypyä-Junno valittiin Pohjois-Pohjanmaan vuoden kyläksi 1998. Kuva: Eetu Kupulisoja

Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry odottaa jälleen ehdotuksia maakunnan kylä- ja asukasyhdistyksiltä Pohjois-Pohjanmaan Vuoden Kylä 2026 -valintaan.

Pohjois-Pohjanmaan vuoden kylä on valittu vuodesta 1998 alkaen. Ensimmäisenä voiton vei Ypyä-Junnon kylä Nivalasta. Tämän jälkeen Nivalasta ei ole löytynyt voi

