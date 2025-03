Mielipiteet

Kuntapäättäjän vinkkelistä: Kansanvallan juhlaviikot

Kuntapäättäjän vinkkelistä -palstalla kirjoittavat Nivalan kaupunginvaltuuston jäsenet.

Eija-Riitta Niinikoski Nivala

Huhtikuun alussa on kansanvallan juhla. Tuohon juhlaan on kutsuttu Nivalassa 7 671 ihmistä ja hyvinvointialueellamme Pohjois-Pohjanmaalla 327 126. Kaikille kutsutuille on varattu tulevaisuuteen vaikuttamisen mahdollisuus. Kuinkahan moni aikoo osallistua?

Edellisissä kuntavaaleissa neljä vuotta sitten