Mielipiteet

Kuntapäättäjän vinkkelistä: Matkalla

Kuntapäättäjän vinkkelistä -palstalla kirjoittavat Nivalan kaupunginvaltuuston jäsenet.

Eija-Riitta Niinikoski Nivala

”Tutkimusmatkailu on ihmisen ajattelun todellinen olemus.”

Löysin tuon lauseen kesän reissullani Floridassa. Merritt-saarella sijaitseva NASA:n avaruuskeskus oli huikea elämys. ”Exploration is really a true essence of human spirit.” Näin totesi ilmavoimien eversti, ilmailuinsinööri, astronautti Frank