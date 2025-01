Ihmiset

Nimipäiväänsä viettävä Rami Aapeli Rauhalan pyöräilytavoite on 10000 kilometriä vuodessa

Jere Jämsä Nivala

Rami pyörälenkillä Nivalan Kuoppasillan kupeella. Kuva: Rami Rauhala

Rami Aapeli Rauhala on sieviläinen maanviljelijä, poliitikko ja perheen isä. Rami on kohta pitänyt kotitilaansa itse kaksikymmentä vuotta, mutta hän on kasvanut tilan töihin.

– Isäni kuoli, kun olin 13, joten olemme vanhemman veljeni kanssa pitkälti olleet lapsuutemme mukana tilan töissä, hän taustoi