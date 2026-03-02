Paikallisuutiset
Nivalalaissyntyinen kirjailija Tuomo Pirttimaa syöksyy ilmeikkäällä, rikkaalla ja tarkalla kielellä rankkaan prosessiin
Tuomo Pirttimaa: Lyijykausi. Salametsästäjän elämä. 284 s. Johnny Kniga 2026.
Kuusamossa asuva, nivalalaissyntyinen kirjailija ja vapaa toimittaja Tuomo Pirttimaa on julkaissut neljännen romaaninsa, Lyijykausi. Salametsästäjän elämä.
Lyijykauden avausluku pysäyttää ja saa lukijan haukkomaan henkeään. Niin hämmentävä se on. Pirttimaa maalaa rajaseudun karun ja ankaran erämaan P