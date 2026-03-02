Paikallisuutiset

Nivalalaissyntyinen kirjailija Tuomo Pirttimaa syöksyy ilmeikkäällä, rikkaalla ja tarkalla kielellä rankkaan prosessiin

Tuomo Pirttimaa oli Nivala-lehden haastattelussa Tupalassa heinäkuussa 2021. Kuva: Risto Puolimatka

Tuomo Pirttimaa: Lyijykausi. Salametsästäjän elämä. 284 s. Johnny Kniga 2026.

Jaana Marjanen
Nivala

Kuusamossa asuva, nivalalaissyntyinen kirjailija ja vapaa toimittaja Tuomo Pirttimaa on julkaissut neljännen romaaninsa, Lyijykausi. Salametsästäjän elämä.

Lyijykauden avausluku pysäyttää ja saa lukijan haukkomaan henkeään. Niin hämmentävä se on. Pirttimaa maalaa rajaseudun karun ja ankaran erämaan P

