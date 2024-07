Paikallisuutiset

Nivalan indigo-mies kulkee rohkeasti maailman muotimessuilla: "Ei tämä ole glamouria ja ilman aiempaa liike-elämän kokemusta olisi kaaduttu jo monta kertaa"

Nivalalaisen Pasi Ainasojan tavoitteena on olla Euroopan johtava luonnonvärien tuottaja, joka voi tulevaisuudessa työllistää ja viedä suomalaista osaamista maailmalle.

Päivi Savela Nivala

Pasi Ainasoja valmistaa luonnonväriä indigosta, teestä ja kahvista. Kahvi on hyödynnetty kahteen kertaan: ensin siitä on uutettu väriä, minkä jälkeen sakkaa on käytetty biomateriaalin valmistuksessa. Biomateriaalista tehdyt esineet on värjätty indigolla.

Ainasoja on määrätietoinen yrittäjä, joka tietää, mikä on ajan henki. Luonnonväreille on kysyntää useissa eri käyttösegmenteissä kuten tekstiili-, pakkaus- ja biomateriaaleissa.

Näin on esimerkiksi hukkakahvin kohdalla. Ainasoja on kehittänyt laboratoriossaan reseptin, jolla hukkakahvista saadaan laa