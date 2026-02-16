Paikallisuutiset
Saksalaisnuoret vierailivat Haapavedellä ja Nivalassa – Mikä meille tavallinen on eksotiikkaa saksalaisille?
Neljän Leader-ryhmän nuoret tutustuivat laajasti suomalaiseen maaseutuun ja elämiseen täällä. Erityisteemana oli nuorten kulttuuri.
Maaseudun nuorille suunnattu nuorisovaihto saksalaisten Leader-ryhmien kanssa suuntautui viime viikolla Haapavedelle ja Nivalaan. Hammasniemestä toteutetulle leirille osallistui kaikkiaan noin 30 nuorta.
Nuorisovaihtohankkeessa Keskipiste-Leaderin kumppaneina ovat saksalaiset Leipziger-Muldenland Lea