Mäenlaskeminen oli saksalaisnuorille mieluinen kokemus. Heidän kotiseudullaan ei ole talvella lunta.

Saksalaisnuoret vierailivat Haapavedellä ja Nivalassa – Mikä meille tavallinen on eksotiikkaa saksalaisille?

Neljän Leader-ryhmän nuoret tutustuivat laajasti suomalaiseen maaseutuun ja elämiseen täällä. Erityisteemana oli nuorten kulttuuri.

Nivala

Maaseudun nuorille suunnattu nuorisovaihto saksalaisten Leader-ryhmien kanssa suuntautui viime viikolla Haapavedelle ja Nivalaan. Hammasniemestä toteutetulle leirille osallistui kaikkiaan noin 30 nuorta.

