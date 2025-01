Mielipiteet

Yleisöltä: Tuulivoiman melurajat eivät ylity

Niklas Hokka Nivala

Kukonahon tuulivoimahanke on lupajaoskäsittelyn yhteydessä ollut esillä myös Nivala-lehdessä. Hanke on nyt rakentamisvalmiudessa. Tämä tarkoittaa, että Kukonaholla on kaikki rakentamiseen tarvittavat luvat. Ennen rakentamisvaihetta hanke tarvitsee vielä rahoituksen ja pääurakoiden kilpailuttamisen.

K