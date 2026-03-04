Paikallisuutiset

Asukkaiden ääni kuuluviin – Nivalan kylätoiminta on saanut valtakunnallista huomiota

Sitran ja Suomen kylät ry:n Tulevaisuussopimus-toimintamalli tuo alueiden ja asukkaiden äänen osaksi kuntien päätöksentekoa.

Reijo Jussilainen kuvasi viime kesänä dokumenttia kyläjuhlasta. Juhlan järjestämisvuoro oli Erkkilällä. Kuva: Risto Puolimatka

Nivalan kaupunki on valittu mukaan Sitran ja Suomen Kylät ry:n pilottihankkeeseen. Hankkeessa luodaan Tulevaisuussopimus-toimintamalli, jossa alueiden ja asukkaiden ääni otetaan huomioon vahvemmin päätöksenteossa.

Hankkeessa osallistetaan kyläaktiiveja kaupungin päätöksentekoon ja annetaan kaikille a

