Asukkaiden ääni kuuluviin – Nivalan kylätoiminta on saanut valtakunnallista huomiota
Sitran ja Suomen kylät ry:n Tulevaisuussopimus-toimintamalli tuo alueiden ja asukkaiden äänen osaksi kuntien päätöksentekoa.
Nivalan kaupunki on valittu mukaan Sitran ja Suomen Kylät ry:n pilottihankkeeseen. Hankkeessa luodaan Tulevaisuussopimus-toimintamalli, jossa alueiden ja asukkaiden ääni otetaan huomioon vahvemmin päätöksenteossa.
Hankkeessa osallistetaan kyläaktiiveja kaupungin päätöksentekoon ja annetaan kaikille a