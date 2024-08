Paikallisuutiset

Erkkisjärvi on niitetty – Uusia työkohteita etsitään

Risto Puolimatka Nivala

Haravavene tuo lastinsa Erkkisjärven rantaan. Kaislat on pantu poikki puolen metrin syvyydeltä. Kuva: Risto Puolimatka

Viikko on kulunut Nivalan Erkkisjärvellä säksätyksen ja suhinan merkeissä. Järven kunnostus on edennyt siihen pisteeseen, että järvi on niitetty ylimääräisistä vesikasveista. Järven pinta-alasta on parturoitu noin kymmenesosa.

– Periaate on, että niitetään kaistaleita, ei aavaksi, sanoo Erkkisjärvi-y