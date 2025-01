Kolumnit

Tupalan nurkilla syynätään historian synkkiä vesiä ja kalastellaan tarinoita

Tupalan nurkilta on Nivala-lehden viikoittainen kolumni, jonka kirjoitusvuoro kiertää toimituksessa.

Reetta Ängeslevä Nivala

Tunnetko sinä sukusi synkän historian? Kuva: Risto Puolimatka

Viime aikoina kahvipöytien puheenaiheissa on vilissyt mielipiteet vanhojen pelien, leikkien, tarinoiden ja makeisten muutokset. Joissakin on vaihdettu nimi, joissakin jokin tarinan osa on muutettu nykypäivään sopivammaksi. Muutokset ovat keränneet ääniä puolesta ja vastaan.

On totta, etteivät kaikki